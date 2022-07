Stadt reagiert auf Trockenheit – Feuerwerk am 1. August auch in Winterthur verboten Feuerwerk und Höhenfeuer sind in Winterthur ab sofort verboten. Auf ein generelles Feuerverbot verzichtet die Stadt jedoch.

Auch in Winterthur wird es am 1. August dieses Jahr kein Feuerwerk geben. Foto: Heinz Diener

Feuerwerk und Brauchtumsfeuer sind in Winterthur ab sofort und bis auf weiteres verboten, wie die Stadt am Donnerstagmorgen mitteilte. Mit dem Verbot reagiere der Stadtrat auf die grosse Brandgefahr im Zusammenhang mit der anhaltenden Trockenheit.

Viele Gemeinden im Kanton Zürich gingen noch weiter und haben auf ihrem Gebiet ein absolutes Feuerverbot verhängt, das auch das Anzünden von Grillfeuern oder Feuerschalen in Siedlungsgebieten unter Strafe stellt. Von einem solchen sehe die Stadt Winterthur derzeit ab.

Der Stadtrat ruft die Bevölkerung aber dazu auf, beim Grillieren in Siedlungsgebieten vorsichtig zu sein und das kantonal gültige Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe «strikt einzuhalten». Am Wochenende stellte die Stadtpolizei Winterthur zahlreiche Verstösse gegen dieses Verbot fest. Einen Überblick über die geltende Feuerverbotszone im Wald können Interessierte sich unter www.stadtplan.winterthur.ch verschaffen. Das Verbot gilt auch für offizielle Feuerstellen.

zim

