Silvester in der Region – Feuerwerk ist trotz Corona beliebt Die grossen Feuerwerke sind abgesagt. Trotzdem sind die Verkäufer von Feuerwerk in der Region zufrieden. Corona hat dabei auch einen positiven Einfluss. Tamara Stalder

Im Feuerwerksverkauf in Rikon gibt es Raketen in allen Farben und Grössen. Archivfoto: Madeleine Schoder

Raketen, Vulkane, Feuervögel und Batterien: Beim Feuerwerk- und Pyrotechnikverkauf in Rikon im Tösstal hat letzten Freitag der Verkauf für Silvester gestartet. Der Familienbetrieb von Renate und Urs Keller verkauft Raketen und Co. für den privaten Gebrauch und organisiert grosse Feuerwerke für Anlässe. Der Verkauf sei gut angelaufen. «Wir sind so weit zufrieden», sagt Urs Keller. An Silvester macht die Firma etwa ein Drittel ihres Jahresumsatzes. Am beliebtesten seien dieses Jahr wieder die Vulkane und Feuerwerksbatterien.

Die Kunden seien aber noch zögerlich. «Sie sind verunsichert, ob sie überhaupt böllern dürfen», sagt Keller. Grund dafür ist, dass in Deutschland wegen der Covid-19-Pandemie ein Böllerverbot gilt. Es darf kein Feuerwerk verkauft werden. Damit sollen Verletzungen verhindert und die Krankenhäuser vor Überlastungen geschützt werden. In der Schweiz sind der Verkauf und das Zünden von Feuerwerk hingegen erlaubt.