Stadtpolizei Winterthur – Feuerwerksverbot wurde nur vereinzelt missachtet Nach Angaben der Stadtpolizei Winterthur hat sich die Bevölkerung am 1. August meist vorbildlich an das Feuer- und Feuerwerksverbot gehalten. Eine Familie musste jedoch verwarnt werden. Thomas Münzel

Am Nationalfeiertag wurden in Winterthur nur wenige Feuerwerkskörper gezündet. Archivfoto: Heinz Diener

Am Montagabend war es in Winterthur ungewöhnlich still. Der 1. August sei tatsächlich sehr ruhig verlaufen, bestätigt Rahel Egli, Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur. Zwar hatte die Polizei am Nationalfeiertag zusätzliche Patrouillen im Einsatz, die ein Augenmerk auf die Einhaltung des Feuerverbots im Wald und in Waldesnähe sowie auf das Zünden von Feuerwerkskörpern hatten. Doch viel zu tun hatten sie nicht.