Live: Abfahrt von Kitzbühel – Die Schweizer auf dem Weg zum Doppelsieg: Feuz führt vor Odermatt

Nummer 26: Casse

Mattia Casse auf dem Weg, er wurde in Kitzbühel mal 14. und schaffte es zuletzt in Wengen auf Rang 29. Wie Crawford vor ihm liegt er bei der zweiten Zwischenzeit schon über eine Sekunde zurück. Am Ende sind es auch bei ihm weit über zwei Sekunden, ja sogar mehr als drei. Casse landet ganz am Schluss des Klassements.