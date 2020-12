Abfahrt Gröden – Feuz fährt aufs Podest, auch Janka überzeugt Der Abfahrts-Klassiker in Gröden ist geprägt von Norwegern und Amerikanern. Nur Beat Feuz kann als einziger mithalten und wird Dritter. Kilde siegt vor Cochran-Siegle.

Beat Feuz überzeugt und fährt aufs Podest. (Video: SRF)

Im Blick immer die kleine Kristallkugel. Beat Feuz, einer der konstantesten Fahrer der letzten Jahre, will nach dieser Saison die viertel Kugel in Folge in der Hand halten. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat er mit seinem dritten Platz in der Abfahrt in Gröden gemacht.

Doch das Rennen ist geprägt von starken Norwegern und Amerikanern. Aleksander Aamodt Kilde gewinnt vor dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle. Platz vier teilen sich Bryce Bennett (USA) und Routinier Kjetil Jansrud (NOR). Es war ganz klar ihr Rennen und das spürte man bereits in den ersten beiden Trainings im Südtirol.

Janka überzeugte, zeigte ein starkes Rennen. (Video: SRF)

Überzeugen konnte auch Carlo Janka. Trotz Rückenschmerzen fuhr der 34-jährige Bündner in der Abfahrt inmitten der ladinischen Dolomiten bis auf Rang sieben vor. Er bestätigte damit seinen Aufwärtstrend aus den letzten Wochen. Mauro Caviezel verpasste die Top 10 mit Platz 12 ganz knapp.

Urs Kryenbühl startete in Gröden als erster Fahrer. Der Drittplatzierte aus der Abfahrt in Val d'Isère konnte aber nicht an diesen Erfolg anknüpfen und verpasst die Punkte mit seinem 23. Rang deutlich. Besser machen es Niels Hintermann und Ralph Weber. Sie schlossen das Rennen auf Platz 18 und 19 ab. (dho)

Die Resultate der Weltcup-Abfahrt der Männer in Val Gardena

Val Gardena (ITA). Weltcup-Abfahrt der Männer: 1. Aleksander Kilde (NOR) 2:01,45. 2. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0,22 zurück. 3. Beat Feuz (SUI) 0,54. 4. Bryce Bennett (USA) und Kjetil Jansrud (NOR) 0,62. 6. Jared Goldberg (USA) 0,72. 7. Carlo Janka (SUI) 0,78. 8. Romed Baumann (GER) 0,90. 9. Max Franz (AUT) 0,98. 10. Matthias Mayer (AUT) 1,05.

Ferner: 12. Mauro Caviezel (SUI) 1,28. 15. Dominik Paris (ITA) 1,52. 19. Niels Hintermann (SUI) 1,69. 20. Ralph Weber (SUI) 1,78. 24. Urs Kryenbühl (SUI) 1,94. 25. Martin Cater (SLO) 2,01. 31. Gilles Roulin (SUI) 2,30. 49. Lars Rösti (SUI) 3,81. – 61 Fahrer gestartet und klassiert.