Tribüne «Kolumne» – Fiebernacht Die «Landbote»-Kolumnistin kämpft mit den Folgen der zweiten Covid-19-Impfung. Und denkt daran, dass es anderen viel schlimmer geht. Eva Ashinze

Neben Fieber gehören auch Müdigkeit, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost zu den möglichen Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung. Foto: key

Ich wache auf, mein Mund ist trocken, ich friere und schwitze, alles tut mir weh, mein Kopf, mein Rücken, meine Glieder, selbst meine Augen schmerzen. Ich stehe auf, mir ist schwindelig, ich bin wackelig auf den Beinen. Ich frage mich, wie ich es ins Badezimmer schaffen soll, irgendwie geht es, ich rutsche Stufe um Stufe die Treppe hinunter. Das Thermometer zeigt 39,6 Grad an. 39,6 Grad!

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Mein Pyjama ist klatschnass, ich sollte ihn wechseln, aber ich kann nicht.»

Ich kann mich nicht erinnern, jemals so hohes Fieber gehabt zu haben, auf jeden Fall nicht als Erwachsene. Mein Pyjama ist klatschnass, ich sollte ihn wechseln, aber ich kann nicht. Ich klaube eine Tablette aus der Packung, stecke sie mir in den Mund und trinke Wasser direkt ab dem Hahn. Tablette und Wasser vermischen sich zu einem Brei, ich kann ihn nicht schlucken, ich trinke nochmals, Wasser läuft mir übers Kinn, mir ist kalt, so kalt.

Ich sitze unten an der Treppe und schaue die vielen Stufen hoch, da oben ist das Bett mit den warmen Decken, aber wie soll ich da hochkommen, ich werde es nie mehr nach oben schaffen. Ich bin so erschöpft, ich fange an zu weinen, und ich verfluche diese zweite Impfung, ich verfluche mich dafür, dass ich mich dafür entschieden habe, aber gleichzeitig weiss ich, dass ich es wieder tun würde, denn die Vorstellung, krank zu sein, so richtig krank und nicht zu wissen, wann es einem wieder besser geht oder wie schlimm krank man werden wird, ist um so vieles beängstigender als diese ein, zwei Tage, die es mir jetzt schlecht geht.

Ich sitze unten an der Treppe, die Tränen laufen mir übers Gesicht, und doch weiss ich, dass ich Glück habe, denn dieser Zustand ist von kurzer Dauer, und bald werde ich meine Energie zurückhaben, und der Schmerz ist vergessen, ich werde mich, wenn überhaupt, nur noch ganz vage daran erinnern. Andere haben andauernd Schmerzen, es gibt Menschen, die sind immer krank und müssen Tag für Tag das aushalten, was ich nur für ganz kurze Zeit aushalten muss.

Ich sitze da in der Dunkelheit, ich schliesse die Augen und frage mich, ob ich mich nicht einfach hier auf den Boden legen soll. Ich gerate in eine Art Dämmerzustand, ich habe einen Traum, und in diesem Traum bade ich in einem Wasserbecken mitten im Wald, und dann donnert es, und ich schrecke hoch. Ich krieche die Treppe hoch, ich lege mich ins Bett und decke mich zu. Ich schliesse die Augen und ich denke an morgen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.