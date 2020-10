Kino in Corona-Zeiten – Film ab – solange man noch kann Die Kinos in Zürich wollen auch mit 50 Zuschauern pro Vorstellung weitermachen. Noch ungemütlicher wird es, falls die Verleiher ihre Filme zurückhalten. Patrick Gut

Im Lunchkino im «Le Paris» wird sich die Begrenzung auf 50 Gäste bemerkbar machen. Archivfoto: Dominique Meienberg

Die Arthouse Kinos in Zürich wollen ihren Betrieb auch mit den maximal 50 Besuchern, die seit Donnerstag noch erlaubt sind, aufrecht erhalten. Vorstellungen sollen im «Le Paris», «Movie», «Picadilly» und «Uto» zumindest vorderhand keine gestrichen werden. Lediglich das «Alba» ist aktuell aufgrund der Coronakrise geschlossen.

«Es ist wichtig, dass die Kinos offen bleiben und so ein kultureller Austausch möglich ist», sagt Stephan Henz, der Programmverantwortliche der Arthouse Kinos. Die neue Regelung, die der Bundesrat am Mittwoch verfügt hat, wird sich laut Henz vor allem im Lunchkino im «Le Paris» bemerkbar machen. Dort habe man in den letzten Wochen oft deutlich mehr als 50 Gäste zählen können.