Berg am Irchel und Freienstein – Filmdreh wird zu grosser Party Das Holzschnitzellager in Berg am Irchel und die Töss bei Freienstein sind nun Filmkulissen. Ein Drehabend am Set vom Art-House-Kinofilm «Der Fleck». Andrea Meili Raisa Durandi (Fotos)

Beim Holzschnitzellager in Berg am Irchel steigt gleich eine Party. Zumindest für einen Film. Foto: Raisa Durandi

Simon hat keine Lust auf den Sportunterricht. Vor allem nicht mehr, nachdem er einen Ball ins Gesicht gekriegt hat und das Blut aus der Nase auf sein T-Shirt tropft. Er möchte viel lieber herausfinden, ob sein Schwarm auch Gefühle für ihn hat und was er überhaupt von seinem Leben will. Anstatt sich seinen Mitschülern im Internat bei einer weiteren Partie Volleyball anzuschliessen, geht der 17-Jährige zur Tür und in die weite Welt hinaus. Nach Berg am Irchel.

Obwohl, eigentlich nicht. Er landet irgendwo an einem ungenannten Ort an einer Party. Beim Holzschnitzellager des Dorfes ist lediglich das Filmset für die Szenen rund um diese Feier aufgebaut. Simon ist auch kein echter Jugendlicher, sondern eine Figur im Coming-of-Age-Film «Der Fleck», der gerade an der Töss und am Irchel gedreht wird.

Überall hat es Flecken

Im Gemeindesaal von Berg hat sich an einem Freitagabend das komplette Ensemble versammelt. Es ist der einzige Drehtag, an dem sich alle an einem Ort zusammenfinden. Eine leichte Anspannung und Vorfreude auf den Dreh liegt in der Luft. Die jungen Erwachsenen nutzen die Wartezeit für eine Darbietung ihrer Künste auf der Bühne oder spielen Karten an den langen Tischen. Jemand lässt sich gerade einen blau-roten Bluterguss auf den Hals schminken. «Der Drehstart verzögert sich noch einmal um etwa eine halbe Stunde», lässt Co-Produzent Matthias Huser die Anwesenden wissen.

Ein Blick aus dem Fenster macht deutlich, weshalb. Es schüttet wie aus Kübeln. Auf den Strassen beim Landihaus bilden sich zeitweise Blasen vom Regenwasser. Genug Zeit also, um vom deutschen Regisseur Willy Hans zu erfahren, was es eigentlich mit diesem Fleck als Filmtitel auf sich hat. «Es zieht sich durch den ganzen Film. Sei es als Blutfleck am T-Shirt der Hauptfigur, als Knutschfleck oder auch als Umschreibung für eine kleine Ortschaft», erklärt er.

Regisseur Willy Hans und Hauptdarsteller Leo Kuhn im fleckigen T-Shirt warten darauf, dass der Regen aufhört. Foto: Raisa Durandi

Da stellt sich natürlich die Frage, weshalb sich seine Filmcrew genau einen solchen Fleck wie Berg am Irchel und die Töss bei Freienstein als Drehorte ausgesucht hatte, obwohl niemand im Film Schweizerdeutsch sprechen wird. Als Gründe werden unter anderem ein Förderbeitrag aus der Schweiz und 8horses aus Zürich als Co-Produktionsfirma genannt.

Kurz nach 20 Uhr kommt Bewegung in die Sache. Der Regen hat zur Erleichterung aller Beteiligten nachgelassen. Nun können auch die Schauspielerinnen und Schauspieler zum Set gefahren werden. Während sie im Gemeindesaal gewartet haben, hat die mit Gummistiefeln ausgerüstete Filmcrew ganze Arbeit geleistet. Drei Autos und ein Töff stehen auf der Waldlichtung beim Holzschnitzellager, eine Kamera steht auf einer Schiene unter einem Zelt im Wald, Lichtanlagen, weitere Kameras und eine Nebelmaschine sind ebenfalls positioniert.

Mit klassischen 16 Millimetern

Jetzt muss alles schnell gehen. Durch die Verzögerung ist bereits die Nacht hereingebrochen, als endlich alle «Partygäste» am richtigen Ort stehen. Der Film folgt der Hauptfigur Simon an diese Feier unter Jugendlichen. So richtig kommt der junge Mann aber nicht an. Er kennt niemanden, ausser einen Freund, der ihn dorthin mitgenommen hatte. «Simon möchte dazugehören, aber auch sich selbst finden», sagt Willy Hans. Es sei ein Spiel mit diesem Paradox des Lebens.

Die Bässe wummern und der künstliche Nebel hat sich über die Lichtung verteilt. «Wir drehen!», ruft jemand. Langsam fährt eines der Autos auf die Lichtung zu. «Kannst du kurz die Lichthupe betätigen, wenn du anhältst?», spricht der Regisseur leise und ruhig in ein Funkgerät. Kurz darauf leuchten die Lichter des Autos auf. Die spontane Idee zeigt Wirkung, auch auf dem Bildschirm der etwas entfernten Kamera für die Totale ist nun die Ankunft deutlich zu erkennen.

1 / 3 Hier entsteht gerade ein Knutschfleck. Foto: Raisa Durandi

Noch zwei weitere Male wird die Szene wiederholt. Viel mehr würde das begrenzte Budget wohl nicht erlauben. «Zudem drehen wir mit klassischem 16-Millimeter-Film», erklärt Willy Hans. Ein Art-House-Projekt, wie man es sich vorstellt.

Nach dem Nachtdreh in Berg am Irchel geht es in der Nähe von Freienstein weiter. Die Töss wird hier zur Kulisse. Denn Simon (Leo Kuhn) hält es nicht lange aus mit dem Freundeskreis seines Kollegen, in dem er niemanden kennt. Eine junge Frau namens Marie (Alva Schäfer) fühlt sich ebenfalls nicht, als würde sie dazugehören. Und so entscheiden die beiden, einem unbekannten Fluss nachzulaufen, auf der Suche nach einer Tankstelle oder einem Kiosk für ein paar Sandwiches.

Später sitzt Simon wieder allein im Zug. Wohin es ihn nun zieht, ob zurück ins Internat, auf einen Besuch bei seinen Eltern oder an einen anderen Fleck, bleibt offen. Ebenso offen ist aktuell noch, wann der Film genau in die Kinos kommt. Willy Hans peilt den nächsten Frühling an, doch zuerst wird er selbst noch den Schnitt machen.

