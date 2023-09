Finanzen des Kantons Zürich – Ernst Stocker will trotz tiefrotem Budget die Steuern senken Der Regierungsrat plant mit einem dreistelligen Millionendefizit und will die Steuern senken. Allerdings weniger als ursprünglich kommuniziert. Pascal Unternährer Daniel Schneebeli UPDATE FOLGT

Die Absichtserklärung war etwas forscher formuliert gewesen: Während Monaten war von einer Steuersenkung von 2 Prozent für die Jahre 2024 und 2025 die Rede. Jetzt ist der Regierungsrat zurückgekrebst. Er schlägt dem Kantonsrat eine einprozentige Senkung von 99 auf 98 Prozent vor. 1 Steuerprozent entspricht Einnahmen von 75 Millionen Franken.

Der Grund für die weniger forsche Gangart dürfte in den tiefroten Zahlen liegen, welche die Regierung fürs nächste Jahr prognostiziert. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) präsentierte am Freitag ein Defizit von 390 Millionen Franken fürs Jahr 2024.

Ende der Geldschwemme?

Dass er trotz glänzenden Finanzjahren in der Vergangenheit erneut ein Defizit vorlegt, hat einen Hauptgrund, und der ist in Bern zu suchen. Stocker geht davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank rund 600 Millionen weniger an den Kanton Zürich ausschütten wird als in den vergangenen Jahren. Bereits im laufenden Jahr gab es eine Nullrunde, was sich ebenfalls im budgetierten Defizit wiederspiegelt.

Weitere Zusatzbelastungen haben mit einem Gerichtsurteil zu tun. Die Gemeinden erhalten rückwirkend kantonale Beiträge an die Versorgertaxen in der Kinder- und Jugendhilfe zugesprochen. Dafür hat Stocker weitere 100 Millionen auf die Seite gelegt, zusätzlich zur bereits getätigten Rückstellung von 265 Millionen.

100 Millionen kostet zudem der Ausgleich der kalten Progression, welchen Stocker fürs Jahr 2024 gewährt. Die Steuertarife werden also derart angepasst, dass (teuerungsbedingte) Lohnerhöhungen nicht zur Mehrbelastung der Steuerzahlenden führt.

Insgesamt steigt der Aufwand von derzeit gut 18 Milliarden auf 19,1 Milliarden Franken.

1300 zusätzliche Stellen

Das hat unter anderem mit dem Stellenzuwachs zu tun. Der Kanton schafft insgesamt 1337 neue Vollzeitstellen. Das hat mit dem Kinderreichtum der Zürcherinnen und Zürcher zu tun. 362 Stellen sind Lehrpersonen für die Volk- und Mittelschule sowie die Berufsbildung. 82 Stellen betreffen die Universität und die Fachhochschulen. Mehr Personal brauchen auch die Spitäler (+412), die Gefängnisse (+163) sowie die Flughafenpolizei (+120). Die Sicherheitsangestellten am Flughafen, welche den Engpass vom Frühling beheben, sind aber für den Kanton saldoneutral, da der Airport bezahlt.

Investieren will der Kanton rund 1,3 Milliarden. Das ist ein stattlicher Betrag, der dem Durchschnitt der letzten Jahre entspricht. Dafür muss sich der Kanton neu verschulden, wie Stocker sagte.

Zwischen 2018 und 2022 konnte der Kanton seine Schulden aufgrund der positiven Abschlüsse von 5,2 auf 4,3 Milliarden senken. Jetzt wird er – gemäss Planung – wieder Schulden anhäufen. «Es gibt Kantone, die gar keine Schulden haben», sagte Stocker.

«Ich bin mir bewusst, dass die Aussichten weniger schön sind als das Wetter.» Ernst Stocker, Finanzdirektor

Für die Jahre 2025 bis 2027 rechnet Stocker mit weiteren Defiziten zwischen 300 und 440 Millionen im Jahr. Darin eingerechnet ist die noch nicht beschlossene Senkung der Unternehmenssteuern um 1 Prozent.

«Ich bin mir bewusst, dass die Aussichten weniger schön sind als das Wetter», sagte Stocker. Er gab aber auch zu Bedenken, dass die Schweiz mit Corona und CS-Krise Einiges zu bewältigen hat(te).

Teuerungszulage fürs Personal

Das Staatspersonal kann sich auf einen Teuerungszuschlag von knapp 2 Prozent auf ihren Lohn einstellen. Der Kanton Zürich folgt jeweils der Teuerung von August bis August, und diese liegt nicht ganz bei 2 Prozent, wie Stocker sagte. Definitiv mitteilen wird der Kanton die Teuerungszulage für die rund 50’000 kantonalen Angestellten im November.

Im Budget eingestellt sind zudem 0,2 Prozent der Lohnsumme für Einmalzulagen sowie 0,6 Prozent für Lohnerhöhungen. Letztere sind aber nicht budgetrelevant, weil sie über die sogenannten Rotationsgewinne finanziert werden, also über die natürlichen Abgänge beim Personal.

