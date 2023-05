Elgg – Finanzielle Punktlandung fürs neue Pumpwerk Gut ein Drittel ihres Trinkwassers bezieht die Gemeinde Elgg aus ihrem Pumpwerk. Die Abrechnung des Neubaus hält die finanziellen Vorgaben ein. Nicole Döbeli

30 bis 40 Prozent ihres Trinkwassers bezieht die Gemeinde Elgg über ihr Pumpwerk – ohne dieses hätte sie im Sommer zu wenig Wasser. Als 2019 die Bewilligung für das bisherige Pumpwerk Im See auslief, erteilte der Kanton nur eine Übergangsbewilligung, weil es zu nahe an der St.-Galler-Strasse und damit in der falschen Schutzzone stand. Die Suche nach einem neuen Standort zog sich einige Jahre hin.

Nach Verhandlungen mit Grundeigentümern und Messungen von Pestizidwerten im Wasser, die am alten Standort teilweise zu hoch lagen, war schliesslich ein neuer Ort gefunden. 2021 startete der Bau für das neue Pumpwerk Ritschberg, welches das Wasser aus dem gleichen Grundstrom fördert, jedoch weiter entfernt von der St.-Galler-Strasse steht. Zudem wurde die maximale Kapazität von 2800 Litern / Minute auf 3500 Liter / Minute erhöht.

Die Gemeindeversammlung hatte 2017 einen Kredit über 1,9 Millionen Franken für den Bau gesprochen. Nun liegt die Bauabrechnung vor, über welche die Versammlung am 22. Juni abstimmen wird. Die totalen Baukosten belaufen sich auf 1,87 Millionen Franken. 1,12 Millionen entfallen auf das neue Pumpwerk, 450’000 Franken auf neu verlegte Leitungen.

