Seit 2011 schliesst Pfadi die NLA alljährlich in den Top 3 ab. Diese Erfolgsgeschichte hat aber auch ihren Preis. Foto: Deuring Photography

«Gib nur so viel aus, wie du hast.» Eltern geben das ihren Kindern mit auf den Weg. Manche schaffen es. Andere nicht. So auch die Führung von Pfadi Winterthur Handball, die diese Weisheit seit Beginn des Jahrhunderts immer wieder geflissentlich ignoriert hat. Das führte verschiedentlich zu unschönen Kapiteln in der Geschichte der Vereinskasse. Das trübste ereignete sich im Januar 2019, als der finanzielle Kollaps drohte. Er konnte nur durch viel Einsatz und dank breitem Support abgewendet werden.