Willkommen!

Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Riesenslalom der Damen in Courchevel. Nach den mittelmässigen Resultaten der Schweizerinnen am Samstag, wollen die Holdener, Gisin und Co. eine Reaktion zeigen. Insgesamt gehen sieben Schweizerinnen in diesen ersten Lauf.

Können sie sich eine gute Ausgangslage für den zweiten Lauf schaffen?

Der erste Lauf des Riesen in Courchevel startet um 10:00 Uhr.