Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Finden Sie den Weg durch den deutschen Sprachraum? Helvetismen, Austriazismen, Schwäbisch, Bayrisch und anderes: Heute machen wir einen linguistischen Rundgang durch unser Sprachgebiet. Sandro Benini

Linguistisch betrachtet, ist die Schweiz mit ihren vielen Dialekten ein besonders interessanter Teil des deutschen Sprachraums.

In früheren Quiz haben wir uns mit Helvetismen beschäftigt (schon mehrmals), ausserdem mit den Sprachvarianten, die in Österreich oder in Norddeutschland gesprochen werden. Heute machen wir einen lexikalischen Rundgang durch verschiedene Gebiete des deutschen Sprachgebiets, mit Start hier in der Schweiz.

Wie gut kennen Sie sich mit dem Wortschatz bei uns und in anderen Teilen des deutschen Sprachgebiets aus? Machen Sie den Test! Viel Spass wünsche ich und einen schönen Sonntag!

Falls Sie noch nicht genug haben Das grosse Abc: Unser Sprachquiz Erkennen Sie den Helvetismus? Teil 5

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.