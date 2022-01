FCW und die Winnermentalität – Findet Alex Frei den Schalter? Der FC Winterthur startet am Sonntag gegen den Tabellenletzten aus Kriens in eine Rückrunde, die für ihn zu einem Aufstiegskampf werden müsste. Auch dank dem neuen Trainer. Hansjörg Schifferli

Alex Frei könnte das Zeug zu einem guten bis sehr guten Trainer haben. Foto: Urs Kindhauser

So ganz neu ist diese Ausgangslage für den FCW ja nicht. Man erinnere sich nur an den Januar 2021, als er nach dem ersten Spiel im Frühjahr – mit 28 Punkten aus 16 Spielen – Tabellenzweiter war. Aber am Saisonende war er nur noch Sechster. In den verbleibenden 20 Spielen hatte er noch 15 Pünktchen gewohnt, die fünf Teams der oberen Tabellenhälfte, von Aufsteiger GC bis Aarau, 31 bis 36. Wieder mal musste man feststellen: Wenn es wirklich um die Sache ging, nutzte der FCW seine Chance nicht; manchmal war es, wie vor einem Jahr, ein veritables Versagen. «Typisch FCW» musste er dann, zu Recht, hören. Die Winnermentalität fehle ihm eben.