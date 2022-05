Stockers Ausbildung und Strellers Rückkehr

Aufgrund einer Verletzung wird Valentin Stocker heute in Genf nicht auf dem Platz stehen, die Saison-Dernière im Joggeli gegen Lugano wird sich der 33-Jährige aber nicht entgehen lassen, er sagt: «Ich schleppe mich am Sonntag auf den Platz, keine Angst.»

Kollege Tilman Pauls schreibt in seinem Kommentar zum Stocker-Abgang: «So droht dem FC Basel die Entwurzelung». Dennoch: Stocker wird dem Verein erhalten bleiben und soll zum künftigen Sportchef ausgebildet werden. Und mit Marco Streller wird eine weitere Identifikationsfigur in Zukunft wieder mitreden können in sportlichen Belangen, der 40-Jährige wird zur Transferkommission dazustossen.