9. Minute

Servette ohne Lösungen

Die Servettiens können sich ein erstes Mal in der Zürcher Hälfte festsetzen, spielen den Ball hin und her auf der Suche nach der Lücke in der FCZ-Abwehr. Es gibt aber kein Durchkommen. Die FCZ-Abwehr kann den Ball zurückerobern und den nächsten Angriffsversuch in die Wege leiten.