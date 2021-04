31'

Der FCZ führt im Tourbillon, aber so ganz über alle Zweifel ist er nicht erhaben. Nathan mit einem Fehler im Aufbau, Sions Araz schiesst dann drüber. Im Mittelfeld schenken die Aufbauer Domgjoni und Doumbia die Bälle oft zu leicht her. Sion spielt einigermassen gepflegt nach vorne — aber ob sie so wirklich an einen Treffer glauben?