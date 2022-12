Riesenslalom in Semmering – Shiffrin fährt allen davon Mikaela Shiffrin dominiert den ersten Lauf am Hirschenkogel. Aus Schweizer Sicht ist Lara Gut-Behrami am besten klassiert. Herbie Egli

Mikaela Shiffrin fährt den Konkurrentinnen davon. Foto: Christophe Pallot (Getty Images)

Schreiben wir es so: Passiert Mikaela Shiffrin im zweiten Lauf kein grosser Fehler, gewinnt sie ihr 78. Weltcuprennen. Die 27-jährige Amerikanerin zeigte mit Startnummer 1 im ersten Lauf eine Fahrt, an der sich die Konkurrentinnen die Zähne ausbissen. In den ersten drei von vier Sektoren war Shiffrin klar die Schnellste. Am nächsten kam ihr Petra Vlhova. Die gleichaltrige Slowakin büsste aber bereits 72 Hundertstel auf Shiffrin ein.

Hinter Vlhova ist es ein Rennen, das Spannung für den zweiten Lauf verspricht. Bis zur bestklassiertesten Schweizerin auf Rang 8, Lara Gut-Behrami, sind die Fahrerinnen nur durch 28 Hundertstel getrennt. Der zweite Lauf beginnt um 13 Uhr.

Eisbrecher – der Tamedia-Podcast zum Schweizer Eishockey Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.