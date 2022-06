Neuer Trend in Hitzesommern – Findige Gebäudebesitzer kombinieren Kühlanlagen mit Solarzellen Wegen des heissen Sommers boomt das Geschäft mit Kühlgeräten. Umweltschonend ist das jedoch erst, wenn die Anlage mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Rita Flubacher

Das heisse Wetter veranlasst derzeit viele, sich eine mobile Klimaanlage oder einen Ventilator anzuschaffen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Kühlen, wenn draussen Bruthitze herrscht: Dieser Wunsch veranlasst derzeit viele Menschen, mobile Klimaanlagen und Ventilatoren zu kaufen. Grossverteiler, Do-it-yourself-Läden und Onlinehändler wie Brack und Digitec Galaxus berichten von Rekordumsätzen.

Die Stromversorger registrieren auf jeden Fall einen Anstieg des Stromverbrauchs in heissen Sommern. Ob er vor allem auf diese Klimageräte zurückzuführen ist, wissen die Unternehmen indessen nicht. «Wir messen diesen Anteil am Gesamtverbrauch in der Stadt Zürich nicht», schreibt das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich.