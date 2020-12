Mit Backrezepten auf Reisen – Finnische Weihnachtssterne In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Joulutorttu. Heidrun Pschorn

Joulutorttu: Finnisch und klein. Foto: Heidrun Pschorn

In Finnland soll der Legende nach ja der Weihnachtsmann wohnen. Es gibt sogar ein Hauptpostamt und ein ganzes Dorf in Rovaniemi des Weihnachtsmannes. Da liegt es nahe, ein typisches Weihnachtsgebäck aus dem Land der tausend Seen zu backen. Finnisches Joulutorttu, übersetzt «Weihnachtstörtchen», ist eine Art von Plundergebäck, das kunstvoll zu kleinen süssen Blätterteigsternen oder Windrädern geformt wird. Es wird mit Pflaumenmus gefüllt und soll Glück bringen. Da wünschen wir doch all unseren Leserinnen und Lesern «Frohe Weihnachten» oder finnisch «Hyvää Joulua» – jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

250 g Mehl

250 g weiche Butter

100 g Puderzucker

½ TL Kardamom oder 4–5 frische Kapseln gemörsert

1,5 dl kaltes Wasser

Prise Salz

1 EL Weinessig

oder 1 Blätterteig eckig aus dem Kühlregal

Zu guter Letzt:

Pflaumenmus

1 Ei

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer Schüssel mit einem Kochlöffel gleichmässig vermengen. Den Teig glatt streichen und kühl stellen, bis er fest ist. Am besten über Nacht. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und den Teig ausrollen. Den Teig zweimal zusammenlegen und wieder ausrollen. Immer Mehl benutzen und das Ganze zwei- bis dreimal wiederholen, bis eine Art Blätterteig daraus wird. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Den Teig ca. 5 mm dick ausrollen. Mit einem Messer ca. 8 × 8 cm grosse Quadrate schneiden. In jede Ecke, nicht ganz zur Mitte, diagonal einschneiden. Dann nur jede zweite Ecke zur Mitte hin falten, damit eine Art Windrad oder Stern entsteht. Ein Klacks Pflaumenmus in die Mitte setzen und mit dem verquirlten Ei bestreichen. Im vorgeheizten Backofen ca. 15–20 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Tipp: Teig selber machen lohnt sich!