Letztes Olympiagold ist verteilt – Finnland triumphiert im Eishockey-Final Die Finnen bezwingen Titelverteidiger Russland im Olympia-Final 2:1. Nun dürfen sich auch fünf «Schweizer» Olympia-Gold umhängen lassen. Marco Oppliger

Auf dem Eishockey-Olymp: Finnland holt sich in Peking den ersten Olympiasieg der Geschichte. Foto: Getty Images

Gerade einmal 31 Sekunden sind im letzten Drittel gespielt, als Hannes Björninen mitten ins russische Herz trifft. Der Stürmer lenkt einen Schuss von Marko Anttila noch entscheidend zum 2:1-Führungstreffer für die Finnen ab. Was folgt, ist ein Geduldsspiel. Die ausschliesslich mit Akteuren aus der KHL bestückte russische Equipe versucht es vor allem mit Einzelaktionen – allzu viele lassen die taktisch disziplinierten Finnen jedoch nicht zu. Wie schwierig es ist, einen Rückstand gegen diese Mannschaft aufzuholen, musste im Viertelfinal bereits die Schweiz erfahren.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Finnland hat auf dem Weg in den Final in der K.-o.-Phase nur ein Gegentor zugelassen, die Russen deren zwei. Ein offensiver Schlagabtausch durfte also nicht erwartet werden. Nach sieben Minuten brachte Mikhail Grigorenko den Olympiasieger von 2018 in Führung. Allerdings vermochte dieser daraus kein Kapital zu schlagen – respektive tat er zu wenig dafür, das Skore auszubauen. Und die Finnen liessen sich darob vor allem nicht aus ihrem Konzept bringen. Sie waren während der gesamten Spieldauer die aktivere Mannschaft, wobei ihnen der frühe Ausgleich durch Ville Pokka (24.) natürlich in die Karten spielte.



WM-Gold 2019, Silber 2021 – und nun zum ersten Mal in der Geschichte Olympiagold. Finnland ist in den letzten Jahren zur dominierenden Nation im Welt-Eishockey aufgestiegen. Nicht zuletzt, weil es Nationaltrainer Jukka Jalonen gelang, in Abwesenheit der NHL-Stars eine schlagkräftige Equipe zusammenzustellen. Dazu zählten in Peking auch fünf «Schweizer» aus der hiesigen National League: Juuso Hietanen (Ambri), Sami Vatanen (Servette), Valtteri Filppula (Servette), Harri Pesonen (SCL Tigers) und Toni Rajala (Biel). Vor allem Langnaus Pesonen hat auf dem Weg zum Triumph mit 3 Toren einen schönen Anteil beigesteuert. Rajala derweil spielte lediglich eine Statistenrolle, der Bieler kam nur in einem einzigen Spiel zum Einsatz.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.