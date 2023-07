Finnlands neue Regierung – Der nächste Rechtspopulist im Gruselkabinett sorgt für Unruhe Nach dem Rücktritt des Wirtschaftsministers provozieren die Wahren Finnen mit dessen Nachfolger. Er soll Frauen belästigt haben. Schon jetzt ist klar: Die neue Regierung ist ein Abgrund. Alex Rühle aus Stockholm

Ein Mann, viele Skandale: Der neue Wirtschaftsminister Wille Rydman. Foto: PD

Am vergangenen Freitag musste der finnische Wirtschaftsminister Vilhelm Junnila, langjähriges Mitglied der rechtspopulistischen Wahren Finnen, nach nur zehn Tagen im Amt zurücktreten, nachdem herausgekommen war, dass er Verbindungen in die finnische Neonaziszene hatte und immer mehr rassistische Sprüche und Anspielungen aufgetaucht waren. Junnila wird nun ersetzt durch seinen Parteikollegen Wille Rydman, was sofort ein neuerliches innenpolitisches Beben verursacht hat.