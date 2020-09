Unterländer Elektrosportwagen erobert die Welt

Der Elektroflitzer E-Rod aus dem Hause Kyburz in Freienstein hat es bis nach Thailand geschafft und am diesjährigen World Economic Forum warf sogar Mika Häkkinen ein Auge auf den Boliden. An der bevorstehenden Swiss Moto wird die Race-Ausführung erstmals gezeigt.