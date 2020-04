Cannabis aus Turbenthal – Firma plant acht Cannabis-Gewächshäuser Die Growart AG will im Gebiet Tösswis in Turbenthal acht Gewächshäuser bauen, um darin Cannabis anzupflanzen. Dies vor allem für medizinische Zwecke, sagt der Firmengründer. Rafael Rohner

In Turbenthal in der Nähe des Bahnhofs soll in Gewächshäusern bald Hanf gedeihen. Foto: Urs Jaudas

Die Growart AG ist am Käppeliweg in Turbenthal zu Hause. Ganz in der Nähe, im Industriegebiet Tösswis, will die Firma ab nächstem Monat acht Gewächshäuser bauen. Bislang hat sie an mehreren Orten für Grossabnehmer Hanf angebaut, wie Firmengründer Lukas Zehnder auf Anfrage sagt. Nun wolle sie vermehrt eigenes Cannabis anpflanzen und weiterverarbeiten. Zudem könne man so bestehende Felder zentralisieren und dadurch besser pflegen. Hergestellt würden aus den Pflanzen Cannabidiol-Produkte (CBD). Diese wirken nicht psychoaktiv und unterstehen daher nicht dem Betäubungsmittelgesetz.