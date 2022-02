Gastrokolumne Angerichtet – Fisch essen mit Kindern Fisch und Kinder bedeutet für viele erst einmal: Fischstäbchen. Dass das auch anders geht, beweist das Winterthurer Fischrestaurant Frisk Fisk. Deborah Stoffel

Ein Hauptgang: Gebackener Lachs mit Wurzelgemüse. Fotos: Deborah Stoffel

Trial and Error: Nach diesem Prinzip testen wir mal, ob auswärts essen mit kleinen Kindern drinliegt, auch wenns nicht Pizza oder Schnitzel/Pommes gibt. Im Frisk Fisk an der Metzggasse sind um 18 Uhr erst wenige Gäste da, die Stimmung ist gut. Es ist der erste Abend seit langem ohne Maske, und das steht dem Service und vielen Gästen ins Gesicht geschrieben. Uns wird wie selbstverständlich ein Vierertisch in der Mitte zugewiesen und ein Stuhl durch einen Hochstuhl ersetzt. Der lange, eher niedrige Raum in einem schön renovierten Altstadthaus hat Sichtbalken und ist gemütlich beleuchtet.