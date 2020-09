Sichtung im Kanton Aargau – Fischadler Peter geht es gut Anfang September hat die Greifvogelstation Berg am Irchel einen Fischadler ausgewildert. Eine Woche später wurde er am Klingnauer Stausee gesichtet. Rafael Rohner

Der Fischadler flog nach der Freilassung über den Rhein davon. Er folgte später dem Flussverlauf. Foto: Marc Dahinden

Nach der Freilassung am 1. September in den Thurauen war der Fischadler nicht allzu lange zu sehen. Er flog über den Rhein und stieg dann bald hoch in den Himmel hinauf. Erstaunlicherweise gesellte sich nach kurzer Zeit ein zweiter Fischadler hinzu. Die Greifvögel sind in der Region sehr selten zu sehen. Nur während der Zugzeiten kann man sie vereinzelt beobachten, denn in der Schweiz gilt die Art als ausgestorben.