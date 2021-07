Nachwuchs im Zoo Zürich – Fischotter-Weibchen Lulu hat drei Babys geboren Im Zoo gibt es eine neue Attraktion: In der Nacht auf Montag kamen Fischotter-Junge zur Welt. Noch sind sie blind.

Foto: Sandro Schönbächler / Zoo Zürich

Die ersten Wochen verbringen die Jungtiere abwechselnd in der Schlaf- und in der Wurfbox. Ein Teil dieser Boxen ist für die Besuchenden einsehbar. Fischotter-Weibchen Lulu hat die drei Jungtiere in der Nacht auf Montag im Zoo Zürich geboren. Die Mutter kam vor knapp zehn Jahren aus Rotterdam nach Zürich und lebt seit 2018 mit Männchen Tom zusammen. Die jungen Fischotter sind die ersten vier bis fünf Wochen blind und etwa 18 Zentimeter lang. Nach weiteren vier bis fünf Wochen nehmen sie zum ersten Mal feste Nahrung zu sich.

Fischotter sind stark gefährdet

Der Fischotter galt in der Schweiz als ausgestorben. Seit 2009 werden aber wieder mehr Tiere in der Wildnis gesichtet. Sie wandern über Fliessgewässer aus Frankreich und Österreich in die Schweiz ein. Noch immer gelten sie als stark gefährdet und streng geschützt.

So sieht ein ausgewachsener Fischotter aus. Foto: Reto Oeschger

Tom, der Vater der drei jungen Fischotter, ist wichtig für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Er ist in der Wildnis geboren und deshalb sehr wertvoll, um eine stabile Population in den europäischen Zoos zu gewährleisten.

