Fisker Ocean – Mit Kante und Charakter gegen Tesla Der Fisker Ocean soll ab Ende Jahr auch in der Schweiz zur smarten Tesla-Alternative werden. Thomas Geiger

Rot in der Abendsonne: Der elektrische Fisker Ocean überzeugt optisch. Fotos: Fisker

Ja, er hat der Elektromobilität zum Durchbruch verholfen. Doch nicht erst mit seiner kuriosen Twitter-Übernahme hat Elon Musk viele Sympathiepunkte verspielt. Und so erfolgreich seine Teslas auch sein mögen, sind sie wenig smart und mittlerweile zudem ziemlich betagt. Höchste Zeit also für etwas Neues auf der Electric Avenue. Erst recht, wenn es ausnahmsweise mal nicht aus China kommt: Vorhang auf und Bühne frei für Henrik Fisker und seinen Ocean, der in diesen Tagen in Deutschland zu Preisen ab 41’560 Euro gegen das Tesla Model Y, Skoda Enyaq oder Ford Mustang Mach-E ins Feld zieht.