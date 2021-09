Corona-Verstoss in Winterthur – Fitness-Betreiber droht eine hohe Busse Am Dienstag hat die Polizei die Covid-Zertifikate im Winti Fit in Seen kontrolliert und dabei Verstösse festgestellt. Dem Betreiber droht eine Busse von bis zu 10’000 Franken. Nina Thöny

Im Winti Fit in Seen hat die Polizei am Dienstag Kursteilnehmende kontrolliert. Nicht alle konnten ein Covid-Zertifikat vorweisen. Foto: Madeleine Schoder

Eine Busse von bis zu 10’000 Franken. Diese droht Tunç Karapalanci, Inhaber des Winti Fit, nach einem Verstoss gegen die Corona-Massnahmen, wie blick.ch am Donnerstag berichtet. Demnach hat am Dienstag die Polizei bei einem Bauch-Beine-Po-Training in Karapalancis Fitnesszentrum in Seen die Covid-Zertifikate kontrolliert. Nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten ein solches vorweisen können. Eine Mitarbeiterin und eine Teilnehmerin würden mit je 100 Franken gebüsst.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Karapalanci, der weitere Fitnesszentren in Pfungen und in der Ostschweiz betreibt, enerviert sich gegenüber blick.ch über das Verhalten der Polizei: «Sie haben uns behandelt wie Terroristen, es war unter aller Sau! Meine Angestellten fühlten sich von der Polizei gedemütigt und bedroht.» Er fühlt sich ungerecht behandelt, denn bei den Gruppenkursen gebe es seit Anfang Woche fixe Gruppen. Und gemäss BAG sind beständige Gruppen von maximal 30 Personen von der Zertifikatspflicht ausgenommen.

Dieses Argument lässt die Stadtpolizei Winterthur jedoch nicht gelten. Gemäss Stapo-Sprecher Michael Wirz hätten Gespräche mit den Teilnehmenden und den Instruktoren gezeigt, dass die Gruppen wechselten. Wie hoch die Busse für Winti Fit tatsächlich ausfällt, liege in der Kompetenz des Statthalteramtes.

Karaplanci sagte bereits Ende August gegenüber dem Landboten, eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf die Fitnesszentren wäre ein «herber Schlag». Er befürchtete, dass die Hälfte der Mitglieder wegfielen. Bereits bei der Einführung der Maskenpflicht sei es zwischen Befürwortern und Gegnern zu Auseinandersetzungen gekommen. «Wir müssen jetzt eine Spaltung der Gesellschaft verhindern», sagte Karapalanci.

Fehler gefunden?Jetzt melden.