Russikon – Flächendeckend Tempo 30 in den Wohnquartieren Der Gemeinderat bewilligt einen Kredit von 240’000 Franken. Almut Berger

Russikon führt Tempo 30 in den Wohnquartieren ein. Der Gemeinderat hat für die Umsetzung der Tempo-30-Zonen und die Erstellung der Signalisationsmassnahmen einen Kredit von 240’000 Franken bewilligt.

Um die Verkehrssicherheit sowie die Akzeptanz und die Verständlichkeit für die Autofahrer zu steigern, wird Tempo 30 in den insgesamt elf Zonen als «weitgehend flächendeckende Verkehrsberuhigung» eingeführt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Es seien nur minimale Signalisationsmassnahmen – «so wenig wie möglich – so viel wie nötig» – vorgesehen.

Das Gutachten zu den flächendeckenden Tempo-30-Zonen lag bis 20. Januar 2023 öffentlich auf. Insgesamt sind 60 Schreiben mit total 97 Anträgen eingegangen: 29 begrüssten die vorgesehenen Massnahmen, 17 Anliegen betrafen andere Sachverhalte. Von den verbleibenden Anträgen konnten 17 ganz oder teilweise berücksichtigt werden.

Das Projekt ist, soweit möglich, vor Ort ausgesteckt. Das Projektdossier liegt bis 16. Juni öffentlich auf.

Almut Berger ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur.

