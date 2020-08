Coronavirus – Flammender Appell des Zürcher Fussballverbandes Beim Infoabend für die Leiter Spielbetrieb der Klubs war die Pandemie das dominierende Thema. Am Wochenende braucht es nun seitens aller Beteiligten sehr viel Disziplin Markus Wyss

Sie lieben den Fussball und hoffen inständig, dass der Ball weiter rollt: Walter Staufer (von links), der Ressortleiter Wettspiele beim Fussballverband der Region Zürich (FVRZ), Willy Scramoncini, der Leiter der Abteilung Spielbetrieb und Martin Müllhaupt, der Chef Administration. Foto: mw

Es ist nicht so, dass der Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) wegen der COVID-19-Pandemie eigens eine Sitzung für seine rund 180 angeschlossenen Vereine einberufen hätte. Aber Corona war beim Info-/Diskussionsabend der Abteilung Spielbetrieb für die Leiter Spielbetrieb der Vereine das dominierende Thema. Kein Wunder, bei der wieder steigenden Anzahl an Infizierten. An fünf Abenden in fünf Regionen des FVRZ-Gebietes informierten vom Verband hauptsächlich Martin Müllhaupt, der Chef Administration, Willy Scramoncini, der Leiter der Abteilung Spielbetrieb und Walter Staufer, der Ressortleiter Wettspiele. In Fehraltorf, am vierten der fünf Abende, gab auch Theo Widmer, Leiter Technische Kommission, den anwesenden Klubvertreterinnen, es waren erfreulicherweise viele Frauen dabei, und Klubvertretern, viele wertvolle Tipps. Widmer hat mehrere Funktionen beim FC Pfäffikon ZH inne. «Weil ich von Pfäffikon nur ins benachbarte Fehraltorf kommen musste, hat die Zeit jetzt diesmal gereicht», klärte Widmer auf. An die anderen vier Sitzungen konnte der Oberländer wegen fehlender Zeit nicht gehen. «Das Coronavirus bedingt sehr viel organisatorische Arbeit in den Klubs. Deshalb ist die Zeit momentan knapp», ergänzte Widmer. In seinem Satz danach lobte er noch die Vereine des FVRZ. «Seit März beschäftigt uns leider das Thema. Alle aber haben flexibel und mit grossem Aufwand das beste aus der Situation gemacht.»