Maskenpflicht in Paris – Flanieren mit Maske Seit Montagmorgen muss in der französischen Hauptstadt an öffentlichen Orten eine Schutzmaske getragen werden – auch im Freien. Die ersten Bilder zeigen, wie das funktioniert.

Selfie mit Eiffelturm und Schutzmaske: Dieses Jahr entstehen wohl einmalige Erinnerungsfotos. Foto: Benoit Tessier (Reuters)

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt nun auch in Paris eine Maskenpflicht an zahlreichen öffentlichen Orten im Freien. Seit Montag 8 Uhr ist das Tragen der Corona-Schutzmaske dort für alle Menschen, die älter als elf Jahre sind, verpflichtend.

Montagmorgen: Vor der Kirche Sacre Coeur auf dem Montmartre halten sich die Touristen an die Maskenpflicht. Foto: Michel Euler (Keystone)

Die neue Regelung gilt etwa an den Ufern der Seine, am Ufer des Kanals Saint-Martin, auf einigen belebten Einkaufsstrassen, auf Märkten oder rund um die Basilika Sacré-Coeur. Auf der Webseite der Stadt können sich Reisende informieren. Wer sich nicht an die Regel hält, muss 135 Euro Strafe zahlen, so die Stadt Paris.

Für die Strassenkünstler wird die Arbeit nicht einfacher. Immerhin müssen Kinder bis 11 Jahre keine Schutzmaske tragen und können so einfacher gezeichnet werden. Foto: Michel Euler (Keystone)

Die Zahl der Neuinfektion steige in Paris seit Mitte Juli wieder an, hiess es weiter. Die Quote positiver Tests liegt der Stadt zufolge Grossraum Paris bei 2,4 Prozent, verglichen mit dem nationalen Durchschnitt von 1,6 Prozent. Die Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen sei besonders betroffen.

Hut gegen die Sonne, Wasser gegen die Hitze, Maske gegen Corona: Diese Touristen machen im Künstlerviertel Montmartre vieles richtig. Foto: Michel Euler (Keystone)

Die französische Hauptstadt folgt mit der Maskenpflicht im Freien zahlreichen anderen Städten wie etwa Lille oder Marseille. Die Regierung hatte den örtlichen Behörden zuletzt freie Hand bei einer Maskenpflicht im Freien gelassen. Im ganzen Land müssen die Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen geschlossenen Räumen wie Restaurants Läden oder Behörden eine Maske tragen.

Auch auf den berühmten Champs-Elysées gilt die Maskenpflicht, dieses Paar setzt diese bereits vorbildlich um. Foto: Michel Euler (Keystone)

Die Maskenpflicht trifft in die Hauptstadt mitten in einer Hitzewelle, die auch noch an den kommenden Tagen anhält. In der Millionenmetropole klettern die Temperaturen auf bis zu 37 Grad. Es gilt weiter die höchste Warnstufe des Wetterdienstes Météo France. Das bedeutet, dass die Menschen wegen der Hitze extrem vorsichtig sein müssen.

Vor dem Arc de Triomphe zeigte sich ein junger Mann schon am Sonntag mit Maske, freiwillig und trotz Hitze. Foto: Michel Euler (Keystone)

Frankreich ist mit mehr als 30’000 Toten schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen im ganzen Land wieder an.

Auch vor dem Louvre und seiner Glaspyramide müssen Touristen eine Schutzmaske tragen. Viele taten dies bereits in der Vorwoche, wie dieses Bild zeigt. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

