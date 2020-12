Freizeitangebot in Winterthur – Flaschenpost aus der Karibik Die Escape-Rooms in Winterthur sind in der Corona-Zeit wenig besucht oder ganz geschlossen. Dafür kommen jetzt Abenteuergeschichten nach Hause. Christian Felix

Damit Rätselfreunde trotz Pandemie nicht zu kurz kommen, kommt das Escape-Game jetzt auch nach Hause. Foto: zvg

Dezember 2020: Ein Tag ist grauer als der andere. Doch plötzlich liegt die Karibik im Briefkasten. Es ist die Karibik des 17. Jahrhunderts, mit Sandstränden, Schatzinseln, türkisfarbenem Wasser und Piraten. Einer von ihnen ist Carter Ainsley. Sein Schiff ist gesunken. Er treibt auf einer Holzplanke auf dem offenen Meer. Eine Flaschenpost, die uns jetzt hier im Jahr 2020 erreicht, ist seine letzte Hoffnung. Mithilfe einer Zeitmaschine können wir seine Geschichte nachvollziehen und den Piraten vielleicht noch retten.

Dem Lockdown entkommen

Das ist eine Spielanordnung von «Adventure-Mail», das in der Zeit des Corona-Lockdown diesen Frühling entstanden ist. Das Team der kleinen Firma Escapestories stand vor einer echten Prüfung. Es hatte bisher zwei Escape-Rooms in Winterthur Seen geführt, geschlossene Räume, in denen eine Rätselgeschichte wartet. Wenn es einer Gruppe gelingt, die Lösung zu finden, entkommt (englisch: escape) sie aus ihrer Gefangenschaft.