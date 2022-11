Berühmt mit «Fame» und «What a Feeling» – «Flashdance»-Sängerin Irene Cara 63-jährig gestorben Mit den Hits «Fame» und «Flashdance ... What a Feeling» wurde sie bekannt, das zweite Lied nahm sie mit DJ Bobo neu auf. Jetzt ist die Künstlerin in Florida verstorben.

Irene Cara backstage während den Grammy Awards 1984 in Los Angeles. Foto: Bob Riha (Getty Images)

Mit «Fame» und «Flashdance... What a Feeling» gelangen ihr in den 1980er-Jahren Welthits, nun ist die US-Sängerin und -Schauspielerin Irene Cara im Alter von 63 Jahren gestorben. Sie starb in ihrem Zuhause in Florida aus noch unbekannten Gründen, hiess es in einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung von Agentin Judith Moose auf der Webseite der Künstlerin. Ausserdem bestätigte Moose der Deutschen Prese-Agentur den Todesfall.

Cara wurde 1959 in der New Yorker Bronx geboren und trat schon früh im spanischen und US-amerikanischen Fernsehen auf, unter anderem mit der Mambo-Band ihres Vaters. Auch als Schauspielerin gelangen ihr in jungem Alter am Theater sowie mit «Sparkle – Der Weg zum Star» und in der Sklaverei-Miniserie «Roots» erste kleinere Erfolge. 1980 verhalfen ihr schliesslich die Hauptrolle der Coco Hernandez im Theater-Drama «Fame» und dessen oscarprämierter Titelsong zum Durchbruch. 1981 folgte ein Sitcom-Pilot in den USA, der nach schlechten Kritiken nicht zu einer Serie weiterentwickelt wurde.

Auch in der Schweiz konnte sich der heute noch im Radio beliebte Song ein halbes Jahr in der Hitliste behaupten. Nach 1983 gelangen Cara keine grösseren Erfolge, auch weil sie wegen eines erst Jahre später beigelegten Rechtsstreits mit der US-Plattenfirma zu den Einnahmen des Songs als schwierig galt. 2001 schaffte es eine Neuaufnahme mit DJ Bobo in die Charts.

Die Familie bitte derzeit um Privatsphäre, schrieb Moose und nannte Cara eine «wunderbar gesegnete Seele, deren Vermächtnis für immer in ihrer Musik und ihren Filmen weiterleben wird».

Thomas Gottschalk bedankt sich nach dem Auftritt am im Januar 2001 bei DJ Bobo und Irene Cara. Die beiden Musiker stellten ihre neue Single «What A Feeling» vor. Foto: Ingo Wagner (Keystone)

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.