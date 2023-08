Fleckenlose Giraffe geboren – Sie ist einzigartig – und könnte bald wie ein Schweizer Fussballer heissen In einem US-Zoo ist eine Giraffe ohne Fellzeichnung auf die Welt gekommen. Der Grund ist offenbar eine extrem seltene Mutation. Jetzt läuft die Namenswahl.

Ein äusserst seltener Anblick: Das einfarbige Giraffenmädchen im Brights Zoo. Foto: Brights Zoo

Kleine Giraffe, grosses Erstaunen: Im Brights Zoo im US-Bundesstaat Tennesse ist ein Giraffen-Baby auf die Welt gekommen, das sich von all seinen Artgenossen unterscheidet. Dem Mädchen fehlen die charakteristischen Flecken. Das Fell ist nur braun.

Die Zoo-Verantwortlichen sprechen in einer Mitteilung von einer extrem seltenen Mutation. Sie gehen davon aus, dass das inzwischen bereits 1,80 Meter grosse Mädchen die einzige einfarbige Netzgiraffe der Welt ist. Die letzte bekannte fleckenlose Giraffe – Toshiko – sei 1972 im Ueno Zoo in Tokio zur Welt gekommen.

Brights-Zoo-Gründer Tony Bright hofft nun, dass die Aufmerksamkeit mithilft, den Fokus auf die prekäre Lage der Giraffen in freier Wildbahn zu lenken. Deren Bestand ist in den vergangenen Jahren regelrecht eingebrochen. Bright spricht von 40 Prozent Verlust in den letzten drei Jahrzehnten. Neben der illegalen Jagd ist vor allem der schwindende Lebensraum eine grosse Gefahr für die höchsten an Land lebenden Tiere der Welt.

Das Giraffenmädchen aus Tennessee soll bald einen Namen bekommen. Auf der Facebook-Seite des Brights Zoos können Interessierte zwischen vier Vorschlägen abstimmen: Kipekee (bedeutet auf Suaheli einzigartig), Friyali (aussergewöhnlich), Jamella (grosse Schönheit) – und Shakiri. Der Name, der fast gleich geschrieben wird wie derjenige des Schweizer Fussballnationalspielers, heisst übersetzt: Sie ist die Schönste.

red

