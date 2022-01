Mildes Winterwetter – Fledermaus, Biene und Igel: Wenn Tiere ihre Winterruhe unterbrechen Die milden Temperaturen um den Jahreswechsel haben nicht nur Menschen nach draussen gelockt. Auch einige Tiere kamen aus ihren Verstecken – ist das gefährlich für sie? Markus Brupbacher

Ein Igel in der Obhut einer Igelstation. Foto: Marc Dahinden

Nicht saisongerecht waren die Temperaturen in den Tagen um den Jahreswechsel. Beim ungewohnt milden Wetter sassen Menschen draussen in Strassencafés oder spielten am letzten Tag des alten Jahres Minigolf im Freien. Doch auch einige Tiere unterbrachen wegen der Wärme ihre Winterruhe.

Eine Leserin dieser Zeitung hat ausserhalb eines Pferdestalles im Weinland am frühen Abend eine Fledermaus herumfliegen sehen. «Das hat mich extrem erstaunt», erzählt sie. Eine Kollegin von ihr hat in der Nähe des Stalles mehrere Bienen vor ihren Kästen beobachtet. Und im Garten der Leserin hat der Igel sein Winterquartier verlassen, das sie ihm eigens gebaut hatte. «Zuerst habe ich draussen etwas rascheln gehört, dann habe ich mit der Taschenlampe den Igel entdeckt.» Unter das Erstaunen über die winterlichen Ausflüge mischte sich die Sorge: Was geschieht bloss mit den Tieren, wenn es wieder eisig kalt wird?