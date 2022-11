Kolumne «Lomo» – Fleisch vom Knochen Wer ist der mysteriöse Mr. Knochi? Und heisst er wirklich so, weil er den Schinken gleich ab Knochen verkauft? Unser Kolumnist geht dem Rätsel nach – selbst auf Kosten des vegetarischen Familienfriedens. Johannes Binotto

Am Schinken scheiden sich die Geister. Foto: Keystone

Vergangene Woche habe ich davon berichtet, wie die «Zahgümmeli» für die Zahnspange des jüngeren Sohnes in meinem Gehör als «Sagi-Mühli» ankamen. Unterdessen hat der Sohn sich revanchiert und uns am Znachttisch mit einem eigenen eigenwilligen Verhörer vertraut gemacht.

Wir sprachen übers Essen, worauf er meinte, er hätte gern mal von dem Aufschnitt probiert, den er früher am Markt mal beim Stand von Mr. Knochi gesehen habe. Tatsächlich hätten da jeweils hinter dem Verkaufstisch ganze Schinken am Knochen gehangen, von denen dann Stücke runtergesäbelt worden seien, und darum wohl auch der Name.

Was dann unseren älteren Sohn – der nicht nur überzeugter Vegetarier, sondern auch sehr diskussionsfreudig ist – natürlich sogleich auf die Palme brachte. Was für eine Absurdität das sei, rief er laut aus. Dass man den Leuten Fleisch verkaufe und nicht klarmache, wie umweltbelastend dessen Produktion in Wahrheit sei, sei ja das eine. Sich aber dann noch voller Stolz einen solchen Übernamen zu geben, sei doch eigentlich nur noch zynisch.

Der jüngere Sohn meinte, er wolle den Standbesitzer ja auch nicht als Bundesrat, sondern er hätte nur gern ein Rohschinken-Sandwich von ihm.

Worauf wilde Spekulationen folgten über die politische Einstellung des betreffenden Standbesitzers und von seiner Kundschaft, worauf wiederum der jüngere Sohn meinte, er wolle den Standbesitzer ja auch nicht als Bundesrat, sondern er hätte nur gern ein Rohschinken-Sandwich von ihm. Worauf die hitzige Diskussion sich natürlich flugs weiterbewegte Richtung Bundesratsrücktritte und -neuwahlen, zu den Wahlen in Brasilien, dazu, dass man in Brasilien Portugiesisch spreche, zu portugiesischem Schinken und so weiter.

Ich aber konnte dem Gesprächsverlauf nur so halb folgen, weil ich immer noch über den kuriosen Namen des Standbesitzers nachdenken musste, denn ich selber konnte mich nicht erinnern, jemals einen solchen Namen auf einem Schild gelesen zu haben. Auch meiner Frau kam das nicht bekannt vor.

Bis wir dann irgendwann rekonstruieren konnten, dass das, was der Sohn vor Jahren gelesen hatte in seinen Ohren zwar nach «Knochi» klang, auf dem Schild aber als «Gnocchi» geschrieben stand. Der vermeintliche Mr. Knochi hatte also vor allem italienische Pasta verkauft und nur nebenbei auch noch Fleisch vom Knochen.

Wenn ich es mir aber so recht überlege, fände ich einen Marktstand mit dem Label Mr. Knochi eigentlich ziemlich super. Viel Aufmerksamkeit wäre mir gewiss. Und auch ein Shitstorm vonseiten meines älteren Sohnes.

