Klassik in Dinhard – Flöte und Harfe im Einklang Musikalische Stimmungsbilder der Natur kündigen Solveig Süss und Johanna Baer für ihr Konzert an. Eine Schweizer Komponistin stellen sie auch vor. Gabriele Spiller

Die Harfenistin Johanna Baer und die Flötistin Solveig Süss-Olsson. Foto: zvg

In der «Musik am späten Nachmittag» erklingt in der Ortskirche Dinhard ein Kammerkonzert mit französischen Kompositionen. Ganz charakteristisch werden dabei die Querflöte, gespielt von Solveig Süss-Olsson, sowie die Harfe (Johanna Baer) eingesetzt.