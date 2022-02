Zeichnung von Albrecht Dürer – Flohmarktfund ist über 10 Millionen Dollar wert Ein Mann in den USA zahlte 30 Dollar für ein Bild des deutschen Malers Albrecht Dürer. Die Versteigerung könnte ihn nun zum Multimillionär machen. Andreas Frei

«The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench» von Albrecht Dürer. Bild: Agnews Gallery

Ein Mann im US-Bundesstaat Massachusetts hat an einem Garagenflohmarkt wohl den Fund seines Lebens gemacht. Beim Verkauf vor dem Haus eines Architekten kaufte er im Jahr 2017 ein Bild für 30 Dollar. Der Architekt hatte es von seinem Vater erhalten, der Kunsthändler war. Der Wert der Zeichnung wurde in der Familie aber offenbar nicht erkannt oder das Wissen darüber nicht weitergegeben. Der neue Besitzer ahnte wohl, dass die Skizze mehr als 30 Dollar wert sein könnte, und zeigte sie etwas später einem befreundeten Buchhändler, der selber Antiquitäten und seltene Exemplare verkauft.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zwei Jahre nach dem Flohmarktkauf suchte Kunsthändler Clifford Schorer aus Boston ein Geschenk im Buchladen. Im Gespräch erzählte der Buchhändler von seinem Freund, der ein «Dürer-Gemälde» besitze, und ob sich der Kunstprofi dieses mal anschauen wolle. Grosse Hoffnungen machte sich Schorer dabei nicht, wie er nun CNN erzählte. Das letzte Mal, dass ein echtes Bild von Albrecht Dürer in dieser Grössenordnung entdeckt worden sei, sei über hundert Jahre her, sagt Schorer. Der Kunsthändler inspiziere oftmals mögliche Kunstwerke, die auf den ersten Blick echt aussähen, sich dann aber als grosse Enttäuschung entpuppten, erklärt er.

Dieses Mal war alles anders. «Das Erlebnis war absolut mitreissend», erzählt er. Er sagte dem Besitzer des Bildes, dass dies entweder die beste Fälschung sei, die er je gesehen habe, oder ein wahres Meisterwerk. Was dann folgte, war eine dreijährige Odyssee, um die Echtheit zu bestätigen. Schorer transportierte das Bild auf 17 internationalen Flügen hin und her, beriet sich mit Expertinnen und Experten in den USA, Österreich und Grossbritannien. Das Bild wurde Computeranalysen unterzogen und schliesslich im letzten Dezember in London von einem Gremium begutachtet und mit anderen Dürer-Gemälden verglichen.

Bild besteht alle Tests

Der Flohmarktfund bestätigte sich dabei als echter Dürer. Das Alter stimmt, die Signatur stimmt und das Bild ist zudem in gutem Zustand, bis auf ein kleines Wurmloch. Es ist nun als «The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bench» bei der Agnews Gallery katalogisiert. Schorer erwartet bei einer Auktion einen achtstelligen Betrag für das Bild, also mindestens zehn Millionen Dollar, eher mehr.

Der deutsche Maler und Grafiker Albrecht Dürer gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Renaissance. Er lebte von 1471 bis 1528 und hat Dutzende Zeichnungen, Ölgemälde, Holzschnitte und andere Kunstwerke geschaffen. Die jetzt wieder entdeckte Skizze stammt gemäss zwei Dürer-Experten, die das Bild genauestens untersucht haben, wohl aus dem Jahr 1503. Es gilt nun als wichtiges Werk auf dem Weg zum Gemälde «Die Jungfrau und viele Tiere» von 1506. Derzeit ist die neu entdeckte Zeichnung in New York ausgestellt.

Für den Besitzer hat sich der Flohmarktfund aber auf jeden Fall schon gelohnt. Kunsthändler Clifford Schorer zahlte dem Mann, der anonym bleiben will, einen Vorschuss von 100’000 Dollar, um das Bild verkaufen zu können. Ein Gewinn von 99’970 Dollar ist also bereits realisiert, es könnten gemäss dem Auktionshaus noch mehrere Millionen dazukommen. Ob wirklich so viel geboten wird, ist heutzutage gut vorstellbar. Die teuerste bis anhin versteigerte Zeichnung von Dürer wechselte 1978 für 640’000 britische Pfund den Besitzer, das wären auf heute umgerechnet rund 4 Millionen Franken.

Andreas Frei ist seit 2017 Online-Sitemanager in der Redaktion Tamedia. Davor war er Redaktor und Blattmacher beim «Zürcher Unterländer» und schrieb über den Flughafen Zürich und die Region. Von 2008 bis 2011 absolvierte er das Bachelorstudium Journalismus an der ZHAW. Mehr Infos @andreasfrei

Fehler gefunden?Jetzt melden.