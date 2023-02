Regierungsratskandidat aus Seuzach – Florian Wegmann mit Achtungserfolg Der 18-jährige Florian Wegmann (parteilos) verpasst zwar wie erwartet den Sprung in den Regierungsrat, lässt aber zwei andere Kandidaten hinter sich. Fabienne Grimm Jonas Gabrieli

Der 18-jährige Florian Wegmann (parteilos) aus Seuzach kandidierte für den Regierungsrat. An der Urne scheiterte er am Sonntag aber. Foto: Alberto Cortes

Die Chancen standen von Beginn an schlecht: Der 18-jährige Seuzemer Regierungsratskandidat Florian Wegmann (parteilos) war im Kanton ein Unbekannter, hatte keine Partei im Rücken und brachte keine Erfahrung in politischen Ämtern mit. Er versuchte es dennoch. Mit 23’521 Stimmen gelang ihm immerhin ein Achtungserfolg. Damit reihte er sich auf dem 16. Platz ein, noch vor dem Parteilosen Bernhard Schmidt (21’861 Stimmen) und Patrick Jetzer von Aufrecht Zürich (17’130).

«Ich habe nicht mit so vielen Stimmen gerechnet, es freut mich, dass so viele Leute Vertrauen in mich gezeigt haben», sagt Wegmann auf Anfrage. Der Seuzemer hätte sich im Regierungsrat für mehr Digitalisierung einsetzen und junge Menschen vertreten wollen. «Ich bin überzeugt davon, dass jemand aus einer jüngeren Generation andere Sicht- und Denkweisen in den Regierungsrat bringen könnte», sagte er in einem Interview mit dieser Zeitung. Für Wegmann ist klar, dass er sich weiterhin politisch engagieren wird. «Diese Kandidatur ist sicher nicht das Ende gewesen.»

