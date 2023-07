Ein Palästinenser erzählt – Flucht aus dem Gefängnis Gaza Wie Tausende junge Männer versuchen auch die Freunde Osama und Mahmud aus dem von Israel abgeriegelten Gebiet herauszukommen. Aber nur einer von ihnen erreicht Europa lebend. Peter Münch aus Chan Yunis

Der Gazastreifen gilt als riesiges Freiluftgefängnis – vor allem wegen der von Israel errichteten hohen Mauern und Zäune ringsherum. Seit 2014 sind dennoch etwa 40’000 Menschen Richtung Europa geflohen. Foto: Said Khatib (AFP)

Über Whatsapp schickt er als Erstes ein Foto: zwei junge Männer in einer Shisha-Bar in Istanbul, Arm in Arm, lächelnd. «Wir haben das als Erinnerung aufgenommen, bevor ich beschloss, nach Europa zu gehen. Für den Fall, dass ich unterwegs sterbe», schreibt Osama Abu Khater. «Und dann ist das Gegenteil passiert von dem, was ich erwartet hatte.»