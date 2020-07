Selbstanzündung in Winterthur – Fluchtfahrer musste sechs Stunden lang operiert werden Der 25-jährige Schweizer erlitt erhebliche Verbrennungen und kann von der Staatsanwaltschaft noch nicht zu seiner dramatischen Flucht durch Winterthur befragt werden. Mirko Plüss

Grosseinsatz vor einer Woche: Der Mann flüchtete im VW-Van durch die Stadt und zündete sich danach selber an. Foto: Heinz Diener

Er hatte zahlreiche Einsatzkräfte und mehrere Winterthurer Quartiere in Atem gehalten: Der Mann, der am Mittwoch vor einer Woche durch die Stadt flüchtete und sich schliesslich in Veltheim mit Benzin übergoss und anzündete.