ZSC-Sieg nach Penaltys – Flüeler strahlt, seine Ex-Kollegen zittern Das Banner des vierfachen Meistergoalies wurde unters Hallendach gezogen. Und er sah, die seine ZSC Lions gegen Davos ein 3:0 verspielten – und doch noch gewannen.

Abklatschen mit den Kollegen: Lukas Flüeler ist nun in der Swiss-Life-Arena verewigt. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Lukas Flüeler dachte, vielleicht würde er an diesem Samstagabend vor dem Klassiker gegen den HC Davos mit warmen Worten und einer edlen Flasche Rotwein verabschiedet. Doch es kam viel besser für ihn: Nach der Rede von Präsident Walter Frey wurde das Banner mit dem Konterfei der Nummer 30 unter das Hallendach gezogen. Flüeler ist der Dritte, dem diese Ehre zuteil wurde – nach Ari Sulander und Mathias Seger.

Die 3 Infos einblenden Willy Riedi Die Punkte 12 und 13 für die ZSC-Überraschung der Saison. So lange er gutes Eis bekommt, skorte der Hüne munter weiter. Simon Hrubec Der Tscheche im ZSC-Tor ist in den letzten Wochen nicht mehr so souverän wie zuvor. Die Chance für Ludovic Waeber, ihn als Nummer 1 zu bedrängen? Magnus Nygren Der schwedische Abwehrchef fehlte dem HCD in Zürich aus familiären Gründen. Gemäss Sportchef Jan Alston wird er aber nächste Woche zurückerwartet.

Ob sich weitere ZSC-Grössen zu diesem Trio gesellen, muss sich weisen. Interessante Kandidaten gäbe es aus der jüngeren Geschichte, wie Claudio Micheli, Michel Zeiter, Andreas Zehnder oder Severin Blindenbacher. Sie alle haben einen ein emotionalen Wert für diesen Club, der nach der Jahrtausendwende begann, Titel zu sammeln. Flüeler jedenfalls strahlte und klopfte sich als Zeichen des Dankes an den Club, aber auch die Fans, die ihn mit einer Choreo und Sprechchören hochleben liessen, immer wieder ans Herz.

Die Stimmung war lange gut in der Swiss-Life-Arena, die mit 12’000 Zuschauern zum dritten Mal im fünften Spiel ausverkauft war. Zumal die Gäste aus Davos zunächst davon absahen, Spielverderber zu spielen. Die ZSC führten zur zweiten Pause 3:0 und schienen alles im Griff zu haben, als Marc Wieser die Partie in der 51. Minute mit dem ersten Davoser Tor durch die Beine von ZSC-Goalie Hrubec nochmals lancierte. Youngster Knak (58.) verkürzte auf 2:3, Rasmussen glich 15 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit aus.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Davos 4:3 n.P. (1:0, 2:0, 0:3) 12’000 Zuschauer (ausverkauft). – Tore: 10. Bodenmann (Texier) 1:0. 33. Riedi (Lehtonen, Wallmark) 2:0. 39. Lehtonen (Wallmark, Riedi) 3:0. 51. Wieser 3:1. 58. Knak (Paschoud) 3:2. 60. (59:45) Rasmussen (Corvi/Davos ohne Torhüter) 3:3. – Penaltyschiessen: Nordström, Hrubec hält; Texier, Senn hält. Bristedt 0:1; Andrighetto 1:1. Ambühl, Hrubec hält; Wallmark daneben. Corvi 1:2; Hollenstein 2:2. Stransky, Hrubec hält; Azevedo 3:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Davos. ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Azevedo, Lammikko, Andrighetto; Bodenmann, Sigrist, Hollenstein; Chris Baltisberger, Schäppi, Bachofner; Sopa. Davos: Senn; Minder, Dahlbech; Fora, Jung; Barandun, Paschoud; Rubabnik; Ambühl, Rasmussen, Bristedt; Stransky, Corvi, Nordström; Wieser, Prassl, Knak; Schmutz, Egli, Nussbaumer; Canova. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Roe (überzählig), Davos ohne Nygren (abwesend), Egli, Frehner, Wellinger (verletzt). – Davos von 58:06 bis 59:45 ohne Torhüter.

Die ZSC Lions mussten sich vorwerfen lassen, dass sie wie schon am am Mittwoch in der Champions League in Skelleftea (4:5) zu passiv wurden. Die unterhaltsame Overtime mit vielen Chancen auf beiden Seiten und spektakulären Paraden von Senn und Hrubec entschädigte für die zuvor etwas laue Partie. Im Penaltyschiessen setzten sich die Zürcher dank den Toren von Andrighetto, Hollenstein und Azevedo durch, derweil beim HCD nur Bristedt und Corvi trafen.

So gewannen die ZSC Lions auch ihr fünftes Spiel in ihrem neuen Heim – allerdings hauchdünn. Am Dienstag gegen Skelleftea ist ein Sieg nach 60 Minuten gefragt, sonst sind die Zürcher out.





