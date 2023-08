Gemeinde Hagenbuch – Flugfest bietet Rundflüge mit einer Antonov und Helikoptern Am 19. und 20. August findet nach sechs Jahren erstmals wieder das Flugfest Hagenbuch statt. Zu sehen gibt es Oldtimer, Kleinflugzeuge und Doppeldecker. Nicole Döbeli

Am 19. und 20. August findet in Hagenbuch nach sechs Jahren Pause wieder ein Flugfest statt. Die Wiese beim Schützenhaus wird zum temporären Flugfeld umfunktioniert, wo Oldtimer, Kleinflugzeuge und Doppeldecker landen werden. Besucherinnen und Besucher können sich mit den Piloten unterhalten, sich in der Festbeiz verpflegen, Markstände abklappern und mitfliegen. Vor Ort können Rundflüge in einer Antonov AN-2 und in Helikoptern gebucht werden.

Die letzte Ausgabe des Flugfests Hagenbuch fand im Sommer 2017 statt. Zwar war für 2020 die fünfte Durchführung vorgesehen gewesen, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Die Organisatoren hätten einen grossen finanziellen Verlust verkraften müssen, schreiben sie auf der Website des Fests. Denn viele Ausgaben seien schon getätigt gewesen: das Land für das Gelände gebucht, Saatgut für die Piste gekauft, Marketingunterlagen produziert. Auch in den Folgejahren war die Situation für die Organisatoren zu unsicher. Aber trotz des Verlusts hätten sie sich entschieden, 2023 erneut ein Fest durchzuführen.

