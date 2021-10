Beginn der Herbstferien – Flughafen erwartet an Spitzentagen knapp 70’000 Passagiere In den kommenden zwei Wochen reisen wieder viele Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland. Die Corona-Testzentren am Flughafen sind für den Ansturm gewappnet. Flavio Zwahlen

In den kommenden Tagen dürfte es am Flughafen wieder so aussehen. Hier das Check-in 1 zu Beginn der Sommerferien. Foto: Urs Weisskopf

So richtig geniessen lassen sich Ferien zu Corona-Zeiten erst, wenn man am Strand liegt. Bis dahin kann die Reise ganz schön nervenaufreibend sein. Trotzdem lassen es sich viele Schweizerinnen und Schweizer nicht nehmen, in den kommenden zwei Wochen zu verreisen. Am Flughafen Zürich werden an Spitzentagen bis zu 68'000 Passagiere erwartet – das ist vergleichbar mit den Spitzentagen in den Sommerferien. «Die erwarteten Zahlen für die Herbstferien entsprechen etwa 60 bis 68 Prozent des Passagiervolumens verglichen mit den Herbstferien 2019», sagt Mediensprecherin Jasmin Bodmer. In jenem Oktober, als die Corona-Pandemie noch kein Thema war, sind insgesamt rund 2,9 Millionen Reisende am Flughafen Zürich angekommen, abgeflogen oder umgestiegen.