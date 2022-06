Gewitter in der Schweiz – Flughafen in Kloten lahmgelegt – Gerüst stürzt auf Zürcher Tramlinie Stürme und Hagel gehen in der Schweiz nieder. Auch die Kantone Bern und Zürich sind betroffen worden. UPDATE FOLGT

Dem Sturm nicht standgehalten: Ein Baugerüst ist auf die Tramlinie bei der Zürcher Haltestelle Werd gestürzt. Foto: Martin Fischer (Tamedia)

Am Donnerstagabend sind teils kräftige Gewitter von Westen her über die Schweiz gezogen. Gebietsweise kam es zu grossen Hagelniederschlägen, Sturmböen sowie grossen Regenmengen in kurzer Zeit. Wie der Blick online meldete, sei am Flughafen Zürich in Kloten ab 20.45 Uhr alles still gestanden. Wegen den starken Sturmböen hätten keine Flugzeuge mehr starten oder landen können. Eine Stunde später konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Bereits am späteren Donnerstagnachmittag und frühen Abend zogen mehrere Gewitterzellen über den Kanton Bern. Eine sogenannte Superzelle baute sich laut SRF Meteo gegen 17 Uhr nordwestlich von Thun auf. Mancherorts ging Hagel nieder. Namentlich in der Region Gruzelen, Seftigen, Wattenwil prasselten grosse Hagelkörner nieder. Gegen 20 Uhr beruhigte sich die Wettersituation in Bern.

Die Gewitterlinie zog im weiteren Verlauf des Abends in die Region Zürich und in die Ostschweiz. In Zürich wurde dabei durch den heftigen Sturm ein Baugerüst von einem Gebäude gerissen und landete auf Tramgleisen bei der Haltestelle Werd. Gemäss der VBZ sind die Tramlinien 9 und 14 zwischen Bahnhof Wiedikon und Triemli unterbrochen.

In Teilen der Schweiz gab es kräftige Sturmböen, etwa in Koppingen BE mit 119 Kilometern die Stunde, in Freiburg (84 km/h) oder in Mathod VD (83 km/h).

