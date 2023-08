Fliegende Kühe und Segelflieger verursachen keinen Lärm. Illustration: Ruedi Widmer

Es wird bald brummen und dröhnen im Himmel über der Region Winterthur. Flugfans können vom 19. bis 20. August gleich an zwei Veranstaltungen «ein unvergessliches Abenteuer» erleben. Auf einer Feldpiste in Hagenbuch starten und landen an diesem Wochenende diverse Maschinen. Wer will, kann in einer Antonow AN-2 durch die Gegend knattern. Auch Rundflüge in einem Helikopter werden angeboten.

Am Dorffest in Wila steigen am Samstagnachmittag ebenfalls Helikopter in den Himmel, Rundflüge kosten 70 Franken und sind komplett klimaneutral, wie der Anbieter Elite Flights auf seiner Website verspricht. Da passt es auch, dass man bei der Firma Ausflüge auf einen Gletscher buchen kann. Es sei ein «unbeschreibliches Gefühl», nach einem Alpenrundflug das Permaeis unter sich zu spüren – zumindest solange dieses noch nicht weggeschmolzen ist.

Gefühle dürften die Rundflüge in Wila und Hagenbuch auch in jenen Bevölkerungskreisen wecken, die sich gegen Fluglärm engagieren. Und das sind nicht wenige. Beide Gemeinden sind jedenfalls Mitglied in der Behördenorganisation Region Ost, die sich für den Schutz der Bevölkerung vor «übermässigem Fluglärm» einsetzt. Auch Pistenverlängerungen am Flughafen Kloten lehnen die Gemeinden Hagenbuch und Wila damit gemäss gemeinsamer Charta kategorisch ab.

Daraus lässt sich schliessen: Eine eigene Flugpiste auf einem Feld und Helikopterrundflüge verursachen aus Sicht der Gemeinde keinen «übermässigen Fluglärm» und sie gilt auch nicht als «Pistenverlängerung». Eine Antonow oder Helikopter dröhnen schliesslich angenehmer als Passagierflugzeuge. Oder anders ausgedrückt: Fluglärm ist dann weniger störend, wenn man selbst im Flugzeug sitzt und über das Tösstal gleitet, als wenn man sich unten auf dem Boden befindet – und Ruhe haben will.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

