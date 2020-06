Flugverkehr nimmt wieder zu – Flugzeuge kehren zurück – Flugplan bleibt löchrig Swiss und Edelweiss reaktivieren abgestellte Flugzeuge, müssen aber immer wieder Flüge annullieren. Freude an der Sondersituation am Flughafen haben immerhin die Spotter.

Am Montagmorgen hat Swiss einen ersten Airbus A320 von Dübendorf zurück an den Flughafen Zürich überführt. 17 weitere Maschinen von Swiss und Edelweiss verlassen den Militärflugplatz bis Mittwoch.

Es waren Bilder mit hoher Symbolkraft: Mitte März stellten Swiss, Edelweiss und Helvetic Teile ihrer Flotte in Dübendorf ab, die restlichen Maschinen reihten sich in Kloten aneinander. Das Corona-Grounding der Maschinen führte den kurz davor verkündeten Lockdown sinnbildlich vor Augen. Die meisten Flugzeuge standen seither still, der Verkehr brach um über 98 Prozent ein, Langstreckenflugzeuge wurden umgebaut, um ohne Passagiere als Frachtmaschinen eingesetzt werden zu können.