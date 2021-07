Andere Anflugrouten am 1. August – Flugzeuge müssen in Zürich den Feuerwerken ausweichen Die Raketen könnten die Piloten irritieren. Deshalb müssen diese den Flughafen Zürich am

Nationalfeiertag anders anfliegen, als gewohnt.

Am 1. August landen die Flugzeuge am Flughafen Zürich ausnahmsweise von Norden her. Foto: Keystone

Am 1. August gelten für den Betrieb am Zürcher Flughafen andere Regeln als an normalen Tagen. Die Flugzeuge landen am Abend ausnahmsweise von Norden her, weil der Flugbetrieb in den Anflugschneisen im Osten und Süden des Flughafens durch Feuerwerkskörper beeinträchtigt werden könnte.

Wie in jedem Jahr werden die abendlichen Beschränkungen für An- und Abflüge durch den deutschen Luftraum aufgehoben, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Gemäss der deutschen Verordnung müssen die Maschinen ab 20 Uhr von Osten her auf der Piste 28 landen. Am Nationalfeiertag erfolgen die Landungen aber von Norden her auf den Pisten 14 oder 16. Ab 22 Uhr wird auch nach Norden gestartet.

SDA/tiw

