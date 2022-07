Erneuerbare Energien – Flurlingen prüft Heizen mit Grundwasser Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob sich ein Wärmeverbund ökonomisch rechnen würde.

Almut Berger

Grundwasser rückt zunehmend in den Fokus als Energiequelle – auch in Flurlingen. Foto: Ina Fassbender

In Flurlingen wird es vielleicht bald möglich sein, sein Haus statt mit Gas oder Öl mithilfe von thermischer Grundwassernutzung zu heizen. In den nächsten Wochen soll in einer Machbarkeitsstudie aufgezeigt werden, ob sich ein Wärmeverbund für die Liegenschaften in Rheinnähe ökonomisch betreiben liesse, wie es in den «Flurlinger Notizen» heisst.